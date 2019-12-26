СМИ: Галине Волчек стало резко хуже в больнице

Состояние художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек резко ухудшилось после госпитализации 23 декабря с двусторонним воспалением лёгких. Народная артистка СССР находится в реанимационном отделении Государственной Клинической Больницы имени С.П. Боткина. Режиссёра подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Накануне в самом «Современнике» не подтвердили информацию об ухудшении состояния Волчек, некоторые другие источники неофициально сообщали даже о стабилизации. Однако на сегодня приходят снова малоприятные прогнозы, отмечает «Свободная пресса». Некоторые издания утверждают, что у 86-летней пациентки возникли осложнения. Врачи поддерживают Галину Борисовну в состоянии медикаментозной комы.

