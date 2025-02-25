Скончалась народная артистка РФ Валерия Хугаева
Советская и российская актриса театра и кино Валерия Хугаева скончалась в возрасте 97 лет. О ее смерти сообщил депутат парламента Северной Осетии Таймураз Тускаев.
По его словам, артистка, на счету которой более 200 ролей, внесла значительный вклад в развитие театрального искусства республики. Более 60 лет она служила в Русском драматическом театре имени Е. Б. Вахтангова во Владикавказе.
Хугаева получила звание заслуженной артистки Северной Осетии, а затем России за роль Фатимы в постановке по произведению Косты Хетагурова. Среди ее знаковых работ — роли в спектаклях по произведениям Льва Толстого, Михаила Булгакова, Максима Горького и Уильяма Шекспира.
Актриса родилась в 1927 году в Пятигорске, окончила ГИТИС, а с 1964 года работала как режиссер, поставив 13 спектаклей. В кино она исполнила лишь одну роль — в фильме «Загадка кубачинского браслета». Хугаева была удостоена ордена «Знак Почета», медали «Во славу Осетии» и государственной премии Северной Осетии — Алании. Ее супруг, народный артист РСФСР Георгий Хугаев, скончался в 2005 году. Последние годы жизни актриса провела в Москве, передает «Радиоточка НСН».
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