Скончалась народная артистка РФ Валерия Хугаева

Советская и российская актриса театра и кино Валерия Хугаева скончалась в возрасте 97 лет. О ее смерти сообщил депутат парламента Северной Осетии Таймураз Тускаев.

По его словам, артистка, на счету которой более 200 ролей, внесла значительный вклад в развитие театрального искусства республики. Более 60 лет она служила в Русском драматическом театре имени Е. Б. Вахтангова во Владикавказе.