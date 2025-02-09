Народный артист СССР Олег Стриженов скончался на 96-м году жизни

Олег Александрович Стриженов родился 10 августа 1929 года. Его фильмография насчитывает более 30 ролей, многие из которых стали классикой: "Овод" (1955), "Сорок первый" (1956), "Коммунист" (1957). С 1957 по 1966 годы Олег Александрович служил в труппе Театра-студии киноактера, с 1966 по 1976 годы – в МХАТе.

Был трижды женат. Его третья супруга, Лариса Пашкова, — актриса, с которой он прожил более 50 лет.

Награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2009) за вклад в культуру.

Помимо актёрской работы, Стриженов увлекался живописью — его картины выставлялись в разных галереях.

Ранее сегодня стало известно, что 8 февраля в возрасте 75 лет скончался композитор, автор музыки к детским операм и балету Игорь Кадомцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

