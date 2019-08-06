Скончалась американская писательница Тони Моррисон
6 августа17:02
Американская писательница Тони Моррисон ушла из жизни в возрасте 88 лет, передает RT. Лауреат Нобелевской премии от 1993 года умерла в ночь с 5 на 6 августа в одном из медицинских центров в Нью-Йорке.
Моррисон известна как автор таких романов как «Боже, храни мое дитя», «Песнь Соломона», «Возлюбленная» и «Дом».
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ФОТО: Инстаграм toni.morrison
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