Скончалась американская писательница Тони Моррисон

Американская писательница Тони Моррисон ушла из жизни в возрасте 88 лет, передает RT. Лауреат Нобелевской премии от 1993 года умерла в ночь с 5 на 6 августа в одном из медицинских центров в Нью-Йорке.

Моррисон известна как автор таких романов как «Боже, храни мое дитя», «Песнь Соломона», «Возлюбленная» и «Дом».

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ФОТО: Инстаграм toni.morrison
ТЕГИ:ЛитератураПисателиСША

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