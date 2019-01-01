Скончалась актриса Нелли Корниенко

Народная артистка России Нелли Корниенко умерла на 81-м году жизни. Об кончине, которая произошла накануне, 9 мая, стало известно сегодня из сообщения Малого театра, где служила актриса.

«Нелли Ивановна останется в памяти своих коллег и многочисленных почитателей образцово-интеллигентным человеком, блестящим профессионалом, примером настоящего служения искусству», — сказано в сообщении театра.

