Культура

Скончалась актриса Нелли Корниенко

10 мая19:47

Народная артистка России Нелли Корниенко умерла на 81-м году жизни. Об кончине, которая произошла накануне, 9 мая, стало известно сегодня из сообщения Малого театра, где служила актриса.

«Нелли Ивановна останется в памяти своих коллег и многочисленных почитателей образцово-интеллигентным человеком, блестящим профессионалом, примером настоящего служения искусству», — сказано в сообщении театра.

За время работы в Малом театре, начиная с 1959 года, Нелли Корниенко сыграла более 50 ролей. Она была занята в спектаклях по пьесам  Александра Грибоедова, Оскара Уайльда, Антона Чехова и других. Последней театральной ролью стал образ Анны Кеннеди в пьесе «Мария Стюарт».

Также актриса снималась в фильмах «Скандальное происшествие в Брикмилле», «Свидание с молодостью» и других.

Дата и место прощания с актрисой уточняются.

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ФОТО: пресс-служба Малого театра
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