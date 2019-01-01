Скончалась актриса Нелли Корниенко
Народная артистка России Нелли Корниенко умерла на 81-м году жизни. Об кончине, которая произошла накануне, 9 мая, стало известно сегодня из сообщения Малого театра, где служила актриса.
«Нелли Ивановна останется в памяти своих коллег и многочисленных почитателей образцово-интеллигентным человеком, блестящим профессионалом, примером настоящего служения искусству», — сказано в сообщении театра.
За время работы в Малом театре, начиная с 1959 года, Нелли Корниенко сыграла более 50 ролей. Она была занята в спектаклях по пьесам Александра Грибоедова, Оскара Уайльда, Антона Чехова и других. Последней театральной ролью стал образ Анны Кеннеди в пьесе «Мария Стюарт».
Также актриса снималась в фильмах «Скандальное происшествие в Брикмилле», «Свидание с молодостью» и других.
Дата и место прощания с актрисой уточняются.
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