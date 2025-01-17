«Ситдаун-комик»: Альтов пообещал доказать в Театре Эстрады, что «не в маразме»

«На творческом вечере в Москве мне что-то готовит Геннадий Хазанов, что именно — пока не знаю. С одной стороны, надо читать то, что люди помнят и знают, с другой стороны, чтобы показать, что я еще не в маразме, почитаю что-то из свежего. Я все время пишу, это единственное, что я умею. У меня уже был большой концерт в Питере, будет и еще один большой концерт в БКЗ “Октябрьский” 30 января, правда, я там буду не один, а с оставшимися в живых друзьями и коллегами. Конечно, это не то, что называется стендапом, я скорее не стендап-комик, а “ситдаун-комик” в силу возраста», — сказал Альтов.

Собеседник НСН также рассказал, кто из более молодых коллег по цеху ему наиболее близок.

«Конечно, Гарик Харламов — комик от Бога. Из стендаперов фамилии назвать не могу, но могу отметить несколько молодых людей и двух-трех девушек. Остальные мужеподобны по юмору, мне это не нравится», — подытожил он.

Ранее Альтов заявил, что сегодня любая шутка может задеть тех или иных людей, поэтому шутить нужно осторожнее, а к чужому чувству юмору относиться терпимее. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

