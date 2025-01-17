«Ситдаун-комик»: Альтов пообещал доказать в Театре Эстрады, что «не в маразме»
Семен Альтов в разговоре с НСН назвал "комиком от Бога" Гарика Харламова и признался, что ему не нравится мужеподобный юмор в исполнении девушек-стендаперов.
Писателю-сатирику Семену Альтову 17 января исполнилось 80 лет. В своей день рождения юбиляр рассказал НСН о грядущих концертах в Москве и Санкт-Петербурге и порассуждал о современных стендап-комиках.
«На творческом вечере в Москве мне что-то готовит Геннадий Хазанов, что именно — пока не знаю. С одной стороны, надо читать то, что люди помнят и знают, с другой стороны, чтобы показать, что я еще не в маразме, почитаю что-то из свежего. Я все время пишу, это единственное, что я умею. У меня уже был большой концерт в Питере, будет и еще один большой концерт в БКЗ “Октябрьский” 30 января, правда, я там буду не один, а с оставшимися в живых друзьями и коллегами. Конечно, это не то, что называется стендапом, я скорее не стендап-комик, а “ситдаун-комик” в силу возраста», — сказал Альтов.
Собеседник НСН также рассказал, кто из более молодых коллег по цеху ему наиболее близок.
«Конечно, Гарик Харламов — комик от Бога. Из стендаперов фамилии назвать не могу, но могу отметить несколько молодых людей и двух-трех девушек. Остальные мужеподобны по юмору, мне это не нравится», — подытожил он.
Ранее Альтов заявил, что сегодня любая шутка может задеть тех или иных людей, поэтому шутить нужно осторожнее, а к чужому чувству юмору относиться терпимее. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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