«После второй рюмки не выступаю!»: Альтов поспорил с Хазановым о неблагодарной публике

Семен Альтов признался НСН, что на корпоративы его приглашает проверенная публика, которая точно знает, чего от него ждать.

Нельзя сказать, что поведение публики сегодня сильно изменилось, как правило, зрители знают, чего ждать от того или иного артиста, сказал НСН писатель-сатирик Семен Альтов.

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов ранее заявил «Комсомольской правде», что отказался от сольных выступлений из-за того, что ему стало некомфортно находиться на сцене с новым поколением зрителей. Артист подчеркнул, что огромная часть публики представляет «нуворишевский сегмент». Альтов не согласился с наблюдениями коллеги по цеху и отметил, что его публика знает, чего ждать от его выступлений.

«Слишком много обидчивых!»: Сатирик Альтов призвал быть осторожнее с юмором

«Каждая ситуация уникальна, но у меня за долгие годы на сцене ничего подобного не было. Иногда (очень редко, раз в год) я по роду своей деятельности выступаю на корпоративах. Чаще всего все проходит нормально, потому что люди знают, чего от меня ждать: я не пою, не танцую. Я всегда говорю, что если меня приглашают на корпоратив, я всегда прохожу между первой и второй рюмкой, дальше выступать бесполезно. У меня в этом плане жесткий райдер», — сказал Альтов.

Ранее Альтов заявил, что сегодня любая шутка может задеть тех или иных людей, поэтому шутить нужно осторожнее, а к чужому чувству юмора относиться терпимее. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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