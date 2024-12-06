«После второй рюмки не выступаю!»: Альтов поспорил с Хазановым о неблагодарной публике

«Каждая ситуация уникальна, но у меня за долгие годы на сцене ничего подобного не было. Иногда (очень редко, раз в год) я по роду своей деятельности выступаю на корпоративах. Чаще всего все проходит нормально, потому что люди знают, чего от меня ждать: я не пою, не танцую. Я всегда говорю, что если меня приглашают на корпоратив, я всегда прохожу между первой и второй рюмкой, дальше выступать бесполезно. У меня в этом плане жесткий райдер», — сказал Альтов.

Ранее Альтов заявил, что сегодня любая шутка может задеть тех или иных людей, поэтому шутить нужно осторожнее, а к чужому чувству юмора относиться терпимее. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

