Симпсоны сразятся с богом Локи

Бог обмана Локи из вселенной Marvel появится в новом короткометражном фильме с участием героев «Симпсонов», об этом пишет Deadline.

Картине дано название «Хороший, Барт и Локи». По сюжету знаменитое семейство из Спрингфилда будет вынуждено вступить в бой с очаровательным злодеем Локи.

В фильмах Marvel Том Хиддлстон сыграл бога обмана из Асгарда и он же озвучил мультяшную версию своего персонажа в фильме «Хороший, Барт и Локи».

Премьера на платформе Disney+ состоится уже 7 июля.

