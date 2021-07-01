Симпсоны сразятся с богом Локи
Бог обмана Локи из вселенной Marvel появится в новом короткометражном фильме с участием героев «Симпсонов», об этом пишет Deadline.
Картине дано название «Хороший, Барт и Локи». По сюжету знаменитое семейство из Спрингфилда будет вынуждено вступить в бой с очаровательным злодеем Локи.
В фильмах Marvel Том Хиддлстон сыграл бога обмана из Асгарда и он же озвучил мультяшную версию своего персонажа в фильме «Хороший, Барт и Локи».
Премьера на платформе Disney+ состоится уже 7 июля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru