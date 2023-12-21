Гослинг выпустил альбом с праздничной версией песни из фильма «Барби»

Голливудский актер Райан Гослинг представил музыкальный мини-альбом «Ken The EP», сообщает Variety.

СМИ: Райан Гослинг номинирован на «Грэмми»

На альбоме представлена акустическая, танцевальная, а также праздничная версия песни «I'm just Ken» с названием «Merry Kristmas Barbie». EP записан совместно с автором оригинальной композиции и музыкальным продюсеров саундтреков к фильма Марком Ронсоном.

Вместе с альбомом актер представил и музыкальный клип на одну из новых версий трэка.

Ранее Гослинг получил номинацию на музыкальную премию «Грэмми» за песню, записанную к кинофильму Греты Гервинг, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / Warner Bros
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