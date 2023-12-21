Гослинг выпустил альбом с праздничной версией песни из фильма «Барби»
Голливудский актер Райан Гослинг представил музыкальный мини-альбом «Ken The EP», сообщает Variety.
На альбоме представлена акустическая, танцевальная, а также праздничная версия песни «I'm just Ken» с названием «Merry Kristmas Barbie». EP записан совместно с автором оригинальной композиции и музыкальным продюсеров саундтреков к фильма Марком Ронсоном.
Вместе с альбомом актер представил и музыкальный клип на одну из новых версий трэка.
Ранее Гослинг получил номинацию на музыкальную премию «Грэмми» за песню, записанную к кинофильму Греты Гервинг, сообщает «Радиоточка НСН».
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