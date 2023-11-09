Сиквелы «Дэдпула», «Гладиатора» и «Венома» снова начнут снимать после забастовки

Забастовку актеров, которая закончилась 9 ноября, организовала Гильдия киноактеров и федерации артистов телевидения и радио США. После переговоров представители Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP) договорились об условиях, которые устраивают обе стороны.

Ранее советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер и сценарист Рената Литвинова назвала победой добра над злом завершение забастовки в Голливуде. Она также отметила, что сценаристы являются самой зависимой профессией в кино после актеров, передает «Радиоточка НСН».

