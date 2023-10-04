Фильм о Майкле Джексоне снимут после завершения забастовки Гильдии актеров США

Отмечается, что режиссером проекта киностудии Lionsgate станет Антуан Фукуа, а ответственность за мировой прокат картины берет на себя Universal Pictures International. В то же время за прокат на внутреннем рынке будет отвечать Lionsgate.

Сообщалось также, что роль певца исполнит его племянник Джаафар. «Для меня большая честь воплотить историю моего дяди Майкла в жизнь. Для всех фанатов по всему миру, я скоро увижу вас», — заявил он.

Ранее черную фетровую шляпу певца Майкла Джексона, в которой он впервые исполнил свою легендарную «лунную походку», продали на парижском аукционе Lemon Auction и Artp ges за более чем 77,6 тысячи евро. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

