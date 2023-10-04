Фильм о Майкле Джексоне снимут после завершения забастовки Гильдии актеров США
Фильм об американском певце, легенде мировой поп-музыки Майкле Джексоне «Майкл» снимут после завершения забастовки Гильдии актеров США. Об этом сообщил Deadline.
Отмечается, что режиссером проекта киностудии Lionsgate станет Антуан Фукуа, а ответственность за мировой прокат картины берет на себя Universal Pictures International. В то же время за прокат на внутреннем рынке будет отвечать Lionsgate.
Сообщалось также, что роль певца исполнит его племянник Джаафар. «Для меня большая честь воплотить историю моего дяди Майкла в жизнь. Для всех фанатов по всему миру, я скоро увижу вас», — заявил он.
Ранее черную фетровую шляпу певца Майкла Джексона, в которой он впервые исполнил свою легендарную «лунную походку», продали на парижском аукционе Lemon Auction и Artp ges за более чем 77,6 тысячи евро. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru