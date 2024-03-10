Сиквел мультфильма «Братья Супер Марио» выйдет в апреле 2026 года
Японская компания Nintendo активно работает над второй частью мультфильма «Братья Супер Марио», написал на своей странице в соцсети X автор франшизы «Марио» Сигэру Миямото.
По его словам, новая часть анимационного фильма о приключениях водопроводчика Марио выйдет на экраны 3 апреля 2026 года. Миямото пообещал больше подробностей о картине, как только Nintendo будет готова.
Мультфильм «Братья Супер Марио» вышел в апреле 2023 года. Картина заработала в прокате $1,361 миллиарда.
В мае прошлого года компания Nintendo заявила о планах сохранить режим минимальной деятельности в России как минимум до конца 2025 года, передает «Радиоточка НСН».
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