Сиквел мультфильма «Братья Супер Марио» выйдет в апреле 2026 года

По его словам, новая часть анимационного фильма о приключениях водопроводчика Марио выйдет на экраны 3 апреля 2026 года. Миямото пообещал больше подробностей о картине, как только Nintendo будет готова.

Мультфильм «Братья Супер Марио» вышел в апреле 2023 года. Картина заработала в прокате $1,361 миллиарда.

В мае прошлого года компания Nintendo заявила о планах сохранить режим минимальной деятельности в России как минимум до конца 2025 года, передает «Радиоточка НСН».

