Сиквел «Холопа» заработал в прокате более трех миллиардов рублей
Картина режиссера Клима Шипенко «Холоп 2» заработала в российских кинотеатрах уже более трех миллиардов рублей, свидетельствуют данные ЕАИС.
Цифра учитывает предпродажи билетов. Второй «Холоп» стал четвертым российским фильмом, преодолевшим цифру в три миллиарда.
Премьера сиквела «Холопа» состоялась 1 января 2024 года. За первые выходные картина заработала на 24% больше, чем фильм «Чебурашка» - рекордсмен прошлого года.
Исполнивший главную роль в фильме «Холоп» сербский и российский актер театра и кино Милош Бикович сыграет в третьем сезоне сериала «Белый лотос» от HBO. Режиссером выступит Майк Уайт, передает «Радиоточка НСН».
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