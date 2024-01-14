Сиквел «Холопа» заработал в прокате более трех миллиардов рублей

Картина режиссера Клима Шипенко «Холоп 2» заработала в российских кинотеатрах уже более трех миллиардов рублей, свидетельствуют данные ЕАИС.

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Цифра учитывает предпродажи билетов. Второй «Холоп» стал четвертым российским фильмом, преодолевшим цифру в три миллиарда.

Премьера сиквела «Холопа» состоялась 1 января 2024 года. За первые выходные картина заработала на 24% больше, чем фильм «Чебурашка» - рекордсмен прошлого года.

Исполнивший главную роль в фильме «Холоп» сербский и российский актер театра и кино Милош Бикович сыграет в третьем сезоне сериала «Белый лотос» от HBO. Режиссером выступит Майк Уайт, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Фрагмент постера фильма "Холоп 2"
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