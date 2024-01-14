Сиквел «Холопа» заработал в прокате более трех миллиардов рублей

Цифра учитывает предпродажи билетов. Второй «Холоп» стал четвертым российским фильмом, преодолевшим цифру в три миллиарда.

Премьера сиквела «Холопа» состоялась 1 января 2024 года. За первые выходные картина заработала на 24% больше, чем фильм «Чебурашка» - рекордсмен прошлого года.

Исполнивший главную роль в фильме «Холоп» сербский и российский актер театра и кино Милош Бикович сыграет в третьем сезоне сериала «Белый лотос» от HBO. Режиссером выступит Майк Уайт, передает «Радиоточка НСН».

