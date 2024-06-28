Сигурни Уивер получила почетного «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля
Американская актриса Сигурни Уивер стала обладательницей почётного «Золотого льва» 81-го Венецианского кинофестиваля. Как сообщает пресс-служба фестиваля, её наградили за заслуги перед киноискусством.
Директор кинофестиваля Альберто Барбера отметил, что после выхода фильма «Чужой», Уивер смогла «победоносно соперничать с героями-мужчинами, до того момента доминировавшими в эпических и приключенческих фильмах».
«Не остановившись на достигнутом, она постоянно бросала вызов себе, выбирая самые разные жанры», - подчеркнул он, добавив, что талант Уивер способствовал успеху фильмов многих легендарных режиссёров.
Ранее автор «Звёздных войн» Джордж Лукас стал обладателем почетной «Золотой пальмовой ветви» 77-ого Международного Каннского кинофестиваля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru