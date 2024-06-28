Сигурни Уивер получила почетного «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля

Директор кинофестиваля Альберто Барбера отметил, что после выхода фильма «Чужой», Уивер смогла «победоносно соперничать с героями-мужчинами, до того момента доминировавшими в эпических и приключенческих фильмах».

«Не остановившись на достигнутом, она постоянно бросала вызов себе, выбирая самые разные жанры», - подчеркнул он, добавив, что талант Уивер способствовал успеху фильмов многих легендарных режиссёров.

Ранее автор «Звёздных войн» Джордж Лукас стал обладателем почетной «Золотой пальмовой ветви» 77-ого Международного Каннского кинофестиваля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

