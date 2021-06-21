Сидевший с Ефремовым бывший заключенный рассказал о самочувствии артиста

Мужчина отметил, что Ефремову «тяжело, но силы есть, справится», пишет Газета.ру.

«Он очень сильно похудел: вещи прямо висят, а телогрейку вообще перешивали. Думаю, это все из-за нервов», — сообщил бывший заключенный.

Также мужчина рассказал, что в колонии плохо кормят: еда «безвкусная», а в незатейливое меню входят каша, вареные яйца, щи и изготавливаемые в ИК-4 макароны.

Кроме того, собеседник «СтарХит» рассказал, что поначалу Ефремов хотел устроить театр в колонии. Однако идея не была реализована из-за отсутствия интереса среди заключенных, отмечает «Свободная пресса».

