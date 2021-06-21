Сидевший с Ефремовым бывший заключенный рассказал о самочувствии артиста

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в исправительной колонии №4 под Белгородом, сильно похудел за время пребывания в учреждении. Об этом рассказал изданию «СтарХит» бывший заключенный, который провел несколько месяцев в ИК-4 вместе с артистом.

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Мужчина отметил, что Ефремову «тяжело, но силы есть, справится», пишет Газета.ру.

«Он очень сильно похудел: вещи прямо висят, а телогрейку вообще перешивали. Думаю, это все из-за нервов», — сообщил бывший заключенный.

Также мужчина рассказал, что в колонии плохо кормят: еда «безвкусная», а в незатейливое меню входят каша, вареные яйца, щи и изготавливаемые в ИК-4 макароны.

Кроме того, собеседник «СтарХит» рассказал, что поначалу Ефремов хотел устроить театр в колонии. Однако идея не была реализована из-за отсутствия интереса среди заключенных, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / пресс-служба Мосгорсуда
ТЕГИ:КолонияМихаил Ефремов
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