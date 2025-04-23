Швыдкой выступил против санкций в отношении деятелей искусства
Нельзя вводить санкции против деятелей искусства. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Чиновник, приехавший в Токио на открытие Фестиваля российской культуры в Японии, отметил, что японская аудитория желает видеть артистов и деятелей культуры из России, однако они находятся под санкциями.
«В российских списках нежелательных иностранцев нет японских деятелей культуры. Я думаю, что это достаточный аргумент», - заключил Швыдкой.
Ранее президент Украины Зеленский подписал указ о персональных 10-летних санкциях против 20 российских деятелей культуры и спорта, в том числе певцов Николая Расторгуева, Шамана, Александра Розенбаума и Гарика Сукачёва, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru