Швыдкой выступил против санкций в отношении деятелей искусства

Чиновник, приехавший в Токио на открытие Фестиваля российской культуры в Японии, отметил, что японская аудитория желает видеть артистов и деятелей культуры из России, однако они находятся под санкциями.

«В российских списках нежелательных иностранцев нет японских деятелей культуры. Я думаю, что это достаточный аргумент», - заключил Швыдкой.

Ранее президент Украины Зеленский подписал указ о персональных 10-летних санкциях против 20 российских деятелей культуры и спорта, в том числе певцов Николая Расторгуева, Шамана, Александра Розенбаума и Гарика Сукачёва, сообщает RT.

