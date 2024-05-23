Швыдкой: следующая церемония вручения премии ТЭФИ состоится в апреле 2025 года
Следующая церемония вручения телевизионной премии ТЭФИ пройдет в апреле 2025 года, заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, сообщает РИА Новости.
По его словам, было принято решение проводить вручение наград по итогам телевизионного сезона.
Швыдкой также отметил, что в следующем году сохранится практика проведения торжественной церемонии за два дня из-за увеличившегося количества номинаций и различных премий.
«Кроме того, мы разделяем информационно-политическую тематику и образовательную, культурную и развлекательную», - добавил спецпредставитель президента РФ.
Ранее Швыдкой заявил, что перекрестные годы культуры России и Китая стартуют в мае 2024 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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