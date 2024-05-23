Швыдкой: следующая церемония вручения премии ТЭФИ состоится в апреле 2025 года

По его словам, было принято решение проводить вручение наград по итогам телевизионного сезона.

Швыдкой также отметил, что в следующем году сохранится практика проведения торжественной церемонии за два дня из-за увеличившегося количества номинаций и различных премий.

«Кроме того, мы разделяем информационно-политическую тематику и образовательную, культурную и развлекательную», - добавил спецпредставитель президента РФ.

Ранее Швыдкой заявил, что перекрестные годы культуры России и Китая стартуют в мае 2024 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



