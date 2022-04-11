Швыдкой пообещал к маю возвратить в Россию коллекцию Морозовых

Выставка «Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства» работала во Франции с 22 сентября по 22 февраля, напоминает РИА Новости. Ее организаторами с российской стороны были Эрмитаж, ГМИИ им. Пушкина и Третьяковская галерея.

В начале апреля сообщалось, что власти Франции пока решили оставить у себя две картины из коллекции Морозовых. По данным France Presse, одна из них входит в собрание российского бизнесмена, активы которого пока заморожены.

