Швыдкой пообещал к маю возвратить в Россию коллекцию Морозовых

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой надеется на скорейшее возвращение в Россию коллекции Морозовых, выставлявшейся в парижском фонде Louis Vuitton.

«На сегодняшний день, с моей точки зрения, вся логистика возвращения коллекции Морозовых проработана. Я надеюсь, что к майским праздникам она будет в России», - сказал Швыдкой журналистам.

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Выставка «Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства» работала во Франции с 22 сентября по 22 февраля, напоминает РИА Новости. Ее организаторами с российской стороны были Эрмитаж, ГМИИ им. Пушкина и Третьяковская галерея.

В начале апреля сообщалось, что власти Франции пока решили оставить у себя две картины из коллекции Морозовых. По данным France Presse, одна из них входит в собрание российского бизнесмена, активы которого пока заморожены.

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ФОТО: РИА Новости
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