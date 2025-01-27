Швыдкой понадеялся, что новые руководители «Ленкома» найдут общий язык с Варшавером

Владимир Панков, ставший художественным руководителем театра «Ленком» Марка Захарова, зарекомендовал себя как один из самых ярких и оригинальных режиссеров своего поколения, заявил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

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«Должность художественного руководителя возникает тогда, когда появляется личность, достойная этого поста. Не всегда эту должность занимают режиссеры, вспомним Кирилла Лаврова или Михаила Ульянова», - сказал Швыдкой «Газете.Ru».

Он выразил надежду, что двое новых руководителей театра смогут найти общий язык с Марком Варшавером. В противном случае, как отметил Швыдкой, театр станет неуправляемым.

Ранее дочь многолетнего художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова, народная артистка РФ Александра Захарова заявила, что надеется на диалог с новым худруком Владимиром Панковым, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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