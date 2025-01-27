Швыдкой понадеялся, что новые руководители «Ленкома» найдут общий язык с Варшавером
Владимир Панков, ставший художественным руководителем театра «Ленком» Марка Захарова, зарекомендовал себя как один из самых ярких и оригинальных режиссеров своего поколения, заявил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
«Должность художественного руководителя возникает тогда, когда появляется личность, достойная этого поста. Не всегда эту должность занимают режиссеры, вспомним Кирилла Лаврова или Михаила Ульянова», - сказал Швыдкой «Газете.Ru».
Он выразил надежду, что двое новых руководителей театра смогут найти общий язык с Марком Варшавером. В противном случае, как отметил Швыдкой, театр станет неуправляемым.
Ранее дочь многолетнего художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова, народная артистка РФ Александра Захарова заявила, что надеется на диалог с новым худруком Владимиром Панковым, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Слово пацана» второй год подряд стало самым популярным сериалом
- Си Цзиньпин допустил, что Китай и США могут стать партнерами и друзьями
- Главы МИД стран ЕС одобрили продление санкций против России
- СМИ: Следственная проверка подтвердила самоубиство баскетболиста Тиммы
- Новгородская прокуратура проверит сообщения о массовом недомогании школьников на линейке
- Штрафующий громкий транспорт шумомер появится в Москве
- Курс доллара опустился ниже 97 рублей
- Российскому сельскому хозяйству не хватает больше 200 тысяч работников
- «Проклятие и благословение»: Евгений Цыганов об успехе Юры Борисова и «Мастера»
- Швыдкой понадеялся, что новые руководители «Ленкома» найдут общий язык с Варшавером
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru