Швыдкой: Перекрестные годы культуры России и Китая стартуют в мае 2024 года
27 марта 202416:06
В середине мая этого года начнется двухлетний марафон культурных обменов с КНР, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, передает «Интерфакс».
По его словам, он продлится до 2026 года.
«Это будет два года культурных обменов очень интенсивных с КНР», — подчеркнул Швыдкой
Ранее официальный представитель РФ Мария Захарова заявила, что Россия представит в КНР свою культурную программу, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Швыдкой: Перекрестные годы культуры России и Китая стартуют в мае 2024 года
- Пригожин поддержал восстановление «Крокус Сити Холла» после теракта
- Член паралимпийской сборной России погибла в «Крокус Сити Холле»
- Актриса Будина негативно отозвалась о сериале «Слово пацана»
- Продюсер Бабичев заявил, что Пугачева не сможет заработать $10 млн за новую песню
- «АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию еще двух названий автомобилей
- Спрос россиян на заграничное жилье с начала года упал в два раза
- Санкт-Петербург вышел в лидеры по продолжительности жизни россиян
- Сотрудники ФСБ задержали членов экстремистской организации в Ростовской области
- Лоза назвал перебором возможное признание Пугачевой иноагентом
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru