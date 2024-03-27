Швыдкой: Перекрестные годы культуры России и Китая стартуют в мае 2024 года

В середине мая этого года начнется двухлетний марафон культурных обменов с КНР, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, передает «Интерфакс».

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По его словам, он продлится до 2026 года.

«Это будет два года культурных обменов очень интенсивных с КНР», — подчеркнул Швыдкой

Ранее официальный представитель РФ Мария Захарова заявила, что Россия представит в КНР свою культурную программу, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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