Швыдкой: Перекрестные годы культуры России и Китая стартуют в мае 2024 года

По его словам, он продлится до 2026 года.

«Это будет два года культурных обменов очень интенсивных с КНР», — подчеркнул Швыдкой

Ранее официальный представитель РФ Мария Захарова заявила, что Россия представит в КНР свою культурную программу, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

