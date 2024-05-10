Швейцария и Израиль прошли в финал «Евровидения»

Представители десяти стран прошли в финал конкурса песни «Евровидение-2024» по итогам второго полуфинала.

Украина, Литва и Хорватия вышли в финал «Евровидения»

Очередной этап смотра прошел накануне в шведском Мальме. В финал вышли представитель Латвии Dons, Kaleen из Австрии, нидерландец Йост Клейн, норвежская группа Gate, представительница Израиля Эден Голан, гречанка Марина Сатти. Кроме того, за победу в «Евровидении» поборются группа 5MIINUST x Puuluu из Эстонии, певец из Швейцарии Nemo, артистка из Грузии Нуца Бузаладзе, а также Ladaniva из Армении.

Не смогли выйти в финал участники из Мальты, Албании, Дании, Бельгии, Чехии, Сан-Марино.

Победителя «Евровидения» выберут в финале 11 мая. По прогнозам букмекеров, выиграть конкурс песни могут представитель Хорватии Baby Lasagna, артист из Швейцарии Nemo или итальянка Анджелина Манго, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: TT News Agency / ТАСС
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