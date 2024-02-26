Получившему гражданство РФ Джонсону вручили сертификат на квартиру в Самаре

Церемония прошла во время международного турнира «Бокс на Волге». Перед мероприятием Джонсон по-русски поприветствовал самарцев: «Самара, я дома».

Сертификат на квартиру 44-летнему спортсмену вручил промоутер Владимир Хрюнов.

«Я очень сильно благодарен всем, кто этому помогал, у Кевина Джонсона сегодня в Самаре новоселье. Мы ему вручаем сертификат на получение квартиры», — указал Хрюнов.

Президент Владимир Путин в январе предоставил американскому боксеру гражданство РФ. Позже Джонсон рассказал, что начал учить русский язык и постоянно поет песню певца SHAMAN «Я русский», пишет RT.

