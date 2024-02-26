Получившему гражданство РФ Джонсону вручили сертификат на квартиру в Самаре
Получившему российское гражданство боксеру Кевину Джонсону вручили сертификат на квартиру в Самаре. Об этом сообщает РИА Новости.
Церемония прошла во время международного турнира «Бокс на Волге». Перед мероприятием Джонсон по-русски поприветствовал самарцев: «Самара, я дома».
Сертификат на квартиру 44-летнему спортсмену вручил промоутер Владимир Хрюнов.
«Я очень сильно благодарен всем, кто этому помогал, у Кевина Джонсона сегодня в Самаре новоселье. Мы ему вручаем сертификат на получение квартиры», — указал Хрюнов.
Президент Владимир Путин в январе предоставил американскому боксеру гражданство РФ. Позже Джонсон рассказал, что начал учить русский язык и постоянно поет песню певца SHAMAN «Я русский», пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru