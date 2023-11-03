Комик Нетиевский допустил примирение с «Уральскими пельменями»
Комик и экс-директор коллектива «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский в интервью «Комсомольской правде» заявил, что все суды с остальными членами коллектива уже кончились.
По его словам, их историю можно сравнить с разводом, когда всё в итоге сводится к разделу имущества.
«У меня остались авторские права на старые шоу, ребятам я передал товарный знак, и они делают новые концерты... Со временем это выжженное поле порастет травой», — отметил комик.
Нетиевский добавил, что периодически общается Сергеем Ершовым, Андреем Рожковым, Юлей Михалковой и Ромой Постоваловым, и не исключил, что на каком-нибудь из юбилеев «Уральские пельмени» «выйдут на сцену всем коллективом».
Ранее участник «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов заявил, что юмористическое шоу не будут переименовывать ни в «хачапури», ни в «бульмени», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru