Рэпер ST записал совместные песни с Долиной и Шуфутинским
17 мая 202412:30
Рэпер ST (Александр Степанов) записал совместные треки с Ларисой Долиной и Михаилом Шуфутинским.
«Записали в студии голоса для нашей совместной песни с Ларисой Долиной. Так что дуэт ждать осталось совсем недолго! Есть песня «Счастье не за горами» с Михаилом Шуфутинским, которую мы также еще не выкладывали в стриминговые сервисы, и, возможно, она выйдет», - сказал исполнитель Telegram-каналу «Звездач».
Рэпер также выразил желание посотрудничать с певцом Григорием Лепсом. Музыкант рассказал, что у него уже есть подходящая песня, но он пока не решается ее показывать Лепсу.
Ранее ST заявил в интервью «Радиоточке НСН», что не считает конкурентом SHAMAN и других исполнителей патриотических песен.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru