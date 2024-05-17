Рэпер ST записал совместные песни с Долиной и Шуфутинским

«Записали в студии голоса для нашей совместной песни с Ларисой Долиной. Так что дуэт ждать осталось совсем недолго! Есть песня «Счастье не за горами» с Михаилом Шуфутинским, которую мы также еще не выкладывали в стриминговые сервисы, и, возможно, она выйдет», - сказал исполнитель Telegram-каналу «Звездач».

Рэпер также выразил желание посотрудничать с певцом Григорием Лепсом. Музыкант рассказал, что у него уже есть подходящая песня, но он пока не решается ее показывать Лепсу.

Ранее ST заявил в интервью «Радиоточке НСН», что не считает конкурентом SHAMAN и других исполнителей патриотических песен.

