Шоураннер сериала «Офис» Грег Дэниелс заявил, что продолжения ситкома не будет

Перезапуск ситкома «Офис» отменили, пишет The Wrap.

Спин-офф мультсериала «Ми-ми-мишки» выйдет в кинотеатрах 16 ноября

Шоураннер американской версии сериала «Офис» Грег Дэниелс заявил, что сюжетная линия ситкома завершена и не нуждается в продолжении.

По его словам, актерский состав «Офиса» был идеальным. Однако создатель проекта не отрицает создание спин-оффа «Офиса».

Ранее Netflix на своем YouTube-канале представил тизер многосерийной экранизации фэнтезийного мультфильма «Аватар: Легенда об Аанге», напоминает RT.

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ФОТО: кадр из сериала
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