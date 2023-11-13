Шоураннер сериала «Офис» Грег Дэниелс заявил, что продолжения ситкома не будет
13 ноября 202315:43
Перезапуск ситкома «Офис» отменили, пишет The Wrap.
Шоураннер американской версии сериала «Офис» Грег Дэниелс заявил, что сюжетная линия ситкома завершена и не нуждается в продолжении.
По его словам, актерский состав «Офиса» был идеальным. Однако создатель проекта не отрицает создание спин-оффа «Офиса».
Ранее Netflix на своем YouTube-канале представил тизер многосерийной экранизации фэнтезийного мультфильма «Аватар: Легенда об Аанге», напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru