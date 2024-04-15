Шоу «Модный приговор» вернется в эфир 22 апреля

Отмечается, что впервые в кресло судьи сядет женщина. Это стилист Лилия Рах, которая входит в ТОП-500 влиятельнейших людей в мировой индустрии моды.

Ведущим «мужской» версии станет стилист Александр Рогов, ранее с огромным отрывом победивший в зрительском голосовании.

«Два разных взгляда, мужской и женский, подарят проекту новые краски, позволят полнее раскрыть героинь. Одним будет проще с Лилией... другие предпочтут Александра», - заявил продюсер «Модного приговора» Илья Кривицкий.

Ранее стало известно, что Александр Рогов продолжит вести свое шоу на СТС после назначения на должность ведущего «Модного приговора», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

