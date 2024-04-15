Шоу «Модный приговор» вернется в эфир 22 апреля
Шоу «Модный приговор» вернется в эфир «Первого канала» 22 апреля. Как сообщили в пресс-службе канала, у программы будет «мужская» и «женская» версии, а значит двое ведущих.
Отмечается, что впервые в кресло судьи сядет женщина. Это стилист Лилия Рах, которая входит в ТОП-500 влиятельнейших людей в мировой индустрии моды.
Ведущим «мужской» версии станет стилист Александр Рогов, ранее с огромным отрывом победивший в зрительском голосовании.
«Два разных взгляда, мужской и женский, подарят проекту новые краски, позволят полнее раскрыть героинь. Одним будет проще с Лилией... другие предпочтут Александра», - заявил продюсер «Модного приговора» Илья Кривицкий.
Ранее стало известно, что Александр Рогов продолжит вести свое шоу на СТС после назначения на должность ведущего «Модного приговора», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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