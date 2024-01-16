«Может отказаться»: Васильев поддержал Рогова в роли ведущего «Модного приговора»

Стилист Александр Рогов лучше других подходит на роль ведущего «Модного приговора», но у него уже есть своя программа о моде на другом канале, что вызовет конфликт интересов, заявил историк моды Александр Васильев в беседе с НСН.

Стилист Александр Рогов станет новым ведущим «Модного приговора», сообщили в пресс-службе Первого канала. За его кандидатуру проголосовали почти половина зрителей (45%), второе место досталось Игорю Вернику (18%), третье - стилисту Даниилу Грачеву (16%). Васильев признался, что тоже считает Рогова лучшим кандидатом.