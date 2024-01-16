«Может отказаться»: Васильев поддержал Рогова в роли ведущего «Модного приговора»
Историк моды Александр Васильев в эфире НСН назвал Рогова самой достойной заменой на кресло судьи в шоу на Первом канале.
Стилист Александр Рогов лучше других подходит на роль ведущего «Модного приговора», но у него уже есть своя программа о моде на другом канале, что вызовет конфликт интересов, заявил историк моды Александр Васильев в беседе с НСН.
Стилист Александр Рогов станет новым ведущим «Модного приговора», сообщили в пресс-службе Первого канала. За его кандидатуру проголосовали почти половина зрителей (45%), второе место досталось Игорю Вернику (18%), третье - стилисту Даниилу Грачеву (16%). Васильев признался, что тоже считает Рогова лучшим кандидатом.
«Александр Рогов был выбран народным голосованием, он лучше других, потому что он харизматичен, достаточно молод, энергичен. У него большой опыт ведения телепрограмм, он себя хорошо чувствует перед камерой. И у него прямое отношение к моде. Рогов – это прекрасная замена в сложившейся ситуации. Программа «Модный приговор» шла 15 лет, из них 13 лет программу вел я. На правах бывшего судьи я полностью поддерживаю кандидатуру Рогова. Гарантом качества всегда остается несравненная Эвелина Хромченко, которая ни разу не пропустила ни одну программу за все годы ее существования. Команда сделает все необходимое, чтобы программа была такой же любимой и популярной», - рассказал он.
При этом историк моды отметил, что Рогов уже успешно ведет собственную программу о моде на другом канале, возникает конфликт интересов.
«Единственное, что меня смущает, это то, что Рогов уже ведущий на другом канале, он ведет собственную программу о моде. Он уже очень успешный ведущий, это вызовет конфликт интересов. Финансовая сторона дела и значимость проекта должны заставить Рогова сделать выбор в пользу Первого канала. Но я не могу гарантировать, что он откажется от своей личной программы. «Модный приговор» процветал, когда у нас были очень богатые международные рекламодатели – шампуни, косметика. Это приносило очень большой гонорар. Сейчас, как я понимаю, этот поток заметно сократился. Будет ли гонорар ведущего таким же, мне трудно судить. Программа была прервана как раз из-за отсутствия рекламодателей и отсутствия одежды, которая передавалась героиням», - объяснил он.
Также Васильев указал на основные сложности, которые возникают в процессе работы в «Модном приговоре».
«Самое сложное в роли судьи – это тактичность, любовь ко всем женщинам, так как у всех разные характеры. Надо все время быть в форме, программа снимается с 11 утра до часу ночи, надо всегда быть энергичным и подтянутым, не переедать, это большая работа над собой», - заключил собеседник НСН.
Первый канал вернул программу «Модный приговор» впервые после начала СВО в январе 2024 года. В новогодние каникулы зрители могли увидеть в роли «судей» актёра Игоря Верника, стилиста Александра Рогова, теле- и радиоведущего Александра Анатольевича, стилиста Даниил Грачёва и теле- и радиоведущего Константина Михайлова. Позже зрителям предложили самим выбрать лучшего кандидата на роль ведущего, передает «Радиоточка НСН».
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