Шоу «Голос» начнет выходить в прямом эфире с 20 декабря

Как сообщили агентству в пресс-службе телеканала, с этой даты в судьбе участников восьмого сезона будут принимать участие и поклонники проекта.

Так, от каждой из команд в ¼ финала выйдут три человека. Наставники распределят между ними свои голоса по итогам выступлений в пропорциях 20%, 30% и 50%. Позже эти цифры будут суммированы с голосами зрителей.

В полуфинале будет действовать аналогичная схема, только от команд отберутся по два человека, и наставники распределят свои голоса между ними в пропорции 60% и 40%.







