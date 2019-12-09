Шоу «Голос» начнет выходить в прямом эфире с 20 декабря

9 декабря 201920:59

Выпуски музыкального шоу «Голос» на Первом канале начнут выходить в прямом эфире с 20 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

Участника шоу «Голос» обвинили в неуважении к Валерию Сюткину

Как сообщили агентству в пресс-службе телеканала, с этой даты в судьбе участников восьмого сезона будут принимать участие и поклонники проекта.

Так, от каждой из команд в ¼ финала выйдут три человека. Наставники распределят между ними свои голоса по итогам выступлений в пропорциях 20%, 30% и 50%. Позже эти цифры будут суммированы с голосами зрителей.

В полуфинале будет действовать аналогичная схема, только от команд отберутся по два человека, и наставники распределят свои голоса между ними в пропорции 60% и 40%.



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Фото: alsou_vk_group/instagram.com
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