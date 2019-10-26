Участника шоу «Голос» обвинили в неуважении к Валерию Сюткину

Участник шоу «Голос» Даниил Королев не пожал руку российскому певцу Валерию Сюткину, чем вызвал гнев пользователей многих интернет-платформ. Сам конкурсант на странице в Instagram написал, что просто переволновался.

По словам участника вокального конкурса, он понял, что произошло, лишь когда увидел сообщения в сети. Королев отметил, что ему больно думать, что кто-то мог расценить его поведение как намеренное проявление неуважения к человеку, чье творчество его вдохновляет. Вокалист добавил, что испытывает к Сюткину «бесконечное уважение и любовь к его музыке».

В свою очередь, музыкант и член жюри шоу «Голос» Валерий Сюткин заявил,что скандал был раздут средствами массовой информации.

Ранее сообщалось, что пользователей сети смутило поведение участника шоу «Голос», к которому во время выступления повернулись все наставники, кроме Сюткина.





