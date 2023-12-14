В Большом театре состоится мировая премьера балета «Пиковая дама»

Государственный академический Большой театр России представит мировую премьеру балета Юрия Посохова «Пиковая дама» на музыку Петра Чайковского и Юрия Красавина, показы состоятся 14, 18-21 декабря на Исторической сцене. Об этом сообщила пресс-служба ГАБТ.

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Отмечается, что это будет первая балетная премьера Большого театра в 248-м сезоне. Так, балет «Пиковая дама» был специально сочинен для Большого театра хореографом Посоховым.

Сообщается, что на новую работу Посохова вдохновила повесть русского поэта Александра Пушкина «Пиковая дама». За основу была взята музыка Чайковского (опера «Пиковая дама»), которую адаптировал для балета композитор и давний соавтор Посохова - Красавин.

Ранее сообщалось, что Мариинский театр представит балет «Щелкунчик» в трех версиях в декабре и январе. Новогодняя серия показов стартовала 11 декабря, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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