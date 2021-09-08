«Шок-контент!» Разлогов рассказал о режиссерах новой «Матрицы»
Президент гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов рассказал, что ждет от экстравагантных создателей очередной части культового фильма.
Президент гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что новая «Матрица» выйдет с шок-контентом.
«Шокирует даже то, что теперь создатели «Матрицы» и «Облачного атласа» официально стали сестрами. Режиссер Энди Вачовски сменил пол вслед за братом Ларри. От них можно ждать многого, поскольку режиссеры сменили и пол, и ориентацию. Думаю, изменят они также стилистику и проблематику своих картин. Для значительной части аудитории знакомство с «Матрицей» на большом экране состоится впервые. Я думаю, она вызовет одновременно и интерес, и разочарование от чрезмерно долгого ожидания. Что касается кассовых сборов, то они, вероятно, будут средними, не сверхъестественно большими. Я очень люблю классическую «Матрицу», не знаю, какой будет современная картина», - признался Разлогов.
Ранее сообщалось о выходе тизера четвертой части «Матрицы». Его можно посмотреть на официальном сайте фильма, выбрав красную либо синюю таблетку. Отличительная особенность в том, что при каждом просмотре ролик чуть-чуть меняется, подстраиваясь под актуальное время просмотра. Для этого Warner Bros заготовила 18000 разных версий ролика.
Полноценный трейлер обещают выпустить 9 сентября, а в прокат фильм должен выйти уже в декабре.
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