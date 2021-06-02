Шнуров рассказал, как ему живется без алкоголя
Основатель группы «Ленинград» и генеральный продюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров рассказал о том, как ему живется после отказа от спиртного.
«Прекрасно. Примерно так же, как и с ним. Я люблю себе привить некую зависимость, а потом с ней бороться», — пояснил музыкант в интервью «Ленте.ру».
Он также заявил, что алкоголиками становятся в том случае, когда все жизненные приоритеты подчинены одной задаче – выпить. При этом он не стал осуждать алкоголиков, ведь, по его мнению, каждый может гармонично существовать в соответствии с его понятием смысла жизни.
«Если ты смиряешься с этим и говоришь, что в этом смысл твоей жизни, то это классно», — заявил генеральный продюсер телеканала RTVi.
Ранее Шнуров представил в Instagram свой новый проект — группу «Зоя». Ее первый альбом носит название «Это жизнь». В трек-лист попали 14 композиций в манере «Ленинграда». Песни о разных жизненных ситуациях поет вокалистка, имя которой пока остается в секрете.
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