Шнуров отказался платить Алисе Вокс 19 млн рублей

Переговоры шли полтора месяца, однако представители Шнурова не пошли навстречу, и теперь дело дойдет до суда.

«Да, мы направляли письма в адрес самого Шнурова, юридических лиц и прочих связанных с ним организаций, получили ответные письма. В этих письмах был отказ от удовлетворения наших претензий, абсолютное несогласие с нашей позицией. Естественно, мы не согласились с этой позицией и направили свои требования в суд. Пусть суд решает, а не переговорщики», - сказал Лалаян.

Алиса Вокс, которая была вокалисткой «Ленинграда» с 2012 по 2016 год, в претензии указала, что Шнуров не выплачивал ей отчисления за использование песен, созданных в соавторстве. Речь идет, в частности, о песнях «Экспонат», «Патриотка», «37-й», «Молитвенная», «Сумка», «Короче», «Платье» и«Плачу».

Ранее Шнуров назвал голос Вокс слишком «писклявым», добавив, что песня «Экспонат» была написана специально для ее диапазона.

«Ворона каркала, ногами шаркала», - сказала Вокс Telegram-каналу «Радиоточка НСН», комментируя эти высказывания Шнурова.

