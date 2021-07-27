Шнуров отказался платить Алисе Вокс 19 млн рублей

Бывшей вокалистке группы «Ленинград» Алисе Вокс не удалось в досудебном порядке получить компенсацию от Сергея Шнурова за нарушение авторских прав.

Как сообщил «Газете.ру» адвокат певицы Роман Лалаян, он пытался договориться о выплате Вокс порядка 19 миллионов рублей.

«Ворона каркала». Алиса Вокс ответила Шнурову

Переговоры шли полтора месяца, однако представители Шнурова не пошли навстречу, и теперь дело дойдет до суда.

«Да, мы направляли письма в адрес самого Шнурова, юридических лиц и прочих связанных с ним организаций, получили ответные письма. В этих письмах был отказ от удовлетворения наших претензий, абсолютное несогласие с нашей позицией. Естественно, мы не согласились с этой позицией и направили свои требования в суд. Пусть суд решает, а не переговорщики», - сказал Лалаян.

Алиса Вокс, которая была вокалисткой «Ленинграда» с 2012 по 2016 год, в претензии указала, что Шнуров не выплачивал ей отчисления за использование песен, созданных в соавторстве. Речь идет, в частности, о песнях «Экспонат», «Патриотка», «37-й», «Молитвенная», «Сумка», «Короче», «Платье» и«Плачу».

Ранее Шнуров назвал голос Вокс слишком «писклявым», добавив, что песня «Экспонат» была написана специально для ее диапазона.

«Ворона каркала, ногами шаркала», - сказала Вокс Telegram-каналу «Радиоточка НСН», комментируя эти высказывания Шнурова.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЛенинградАлиса ВоксСергей Шнуров
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