Шнуров отказался платить Алисе Вокс 19 млн рублей
Бывшей вокалистке группы «Ленинград» Алисе Вокс не удалось в досудебном порядке получить компенсацию от Сергея Шнурова за нарушение авторских прав.
Как сообщил «Газете.ру» адвокат певицы Роман Лалаян, он пытался договориться о выплате Вокс порядка 19 миллионов рублей.
Переговоры шли полтора месяца, однако представители Шнурова не пошли навстречу, и теперь дело дойдет до суда.
«Да, мы направляли письма в адрес самого Шнурова, юридических лиц и прочих связанных с ним организаций, получили ответные письма. В этих письмах был отказ от удовлетворения наших претензий, абсолютное несогласие с нашей позицией. Естественно, мы не согласились с этой позицией и направили свои требования в суд. Пусть суд решает, а не переговорщики», - сказал Лалаян.
Алиса Вокс, которая была вокалисткой «Ленинграда» с 2012 по 2016 год, в претензии указала, что Шнуров не выплачивал ей отчисления за использование песен, созданных в соавторстве. Речь идет, в частности, о песнях «Экспонат», «Патриотка», «37-й», «Молитвенная», «Сумка», «Короче», «Платье» и«Плачу».
Ранее Шнуров назвал голос Вокс слишком «писклявым», добавив, что песня «Экспонат» была написана специально для ее диапазона.
«Ворона каркала, ногами шаркала», - сказала Вокс Telegram-каналу «Радиоточка НСН», комментируя эти высказывания Шнурова.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,2 млн+23 032 / сут.
Умерли
155 тыс.+779 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+20 116 / сут.
- Россия внесла в ООН первый в мире проект конвенции о борьбе с киберпреступностью
- Опрос: Рейтинг Зеленского упал до 27,7%
- Россиянам предложили отмечать День качества в ноябре
- Российский тхэквондист Ларин завоевал олимпийское золото в весе свыше 80 кг
- Российские гимнастки впервые завоевали золото в командном турнире на Олимпиаде
- Шнуров отказался платить Алисе Вокс 19 млн рублей
- Вирусолог: пятна перед глазами после перенесенного COVID-19 говорят о тромбах
- В Чечне непривитым от COVID-19 запретили посещать магазины и мечети
- СМИ: Гимнастка Байлз снялась с командного многоборья Олимпиады из-за психологических проблем
- СМИ сообщили о погибших и пострадавших при взрыве на химпредприятии в Германии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru