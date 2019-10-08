В США неизвестный начертил в небе поздравление Путину

В штате Калифорния неустановленный пока пилот при помощи инверсионного следа от самолета начертил в небе надпись VVP67. Как отмечает РЕН ТВ, полет проходил в окрестностях обсерватории Гриффита.

В интернете предположили, что неизвестный летчик тем самым хотел поздравить с днем рождения президента России Владимира Путина, которому накануне исполнилось 67 лет.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин отметил день рождения в кругу членов семьи и друзей.

Накануне глава государства в компании министра обороны Сергея Шойгу собирал грибы в сибирской тайге.

