В США неизвестный начертил в небе поздравление Путину
В штате Калифорния неустановленный пока пилот при помощи инверсионного следа от самолета начертил в небе надпись VVP67. Как отмечает РЕН ТВ, полет проходил в окрестностях обсерватории Гриффита.
В интернете предположили, что неизвестный летчик тем самым хотел поздравить с днем рождения президента России Владимира Путина, которому накануне исполнилось 67 лет.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин отметил день рождения в кругу членов семьи и друзей.
Накануне глава государства в компании министра обороны Сергея Шойгу собирал грибы в сибирской тайге.
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