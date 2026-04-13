«На мой взгляд, в последние годы ММКФ был мучительно занят поиском своего места. Изначально фестиваль проходил после Канн и до Венеции. Берлинский фестиваль был зимой, Канны примыкали к «Кинотавру», потом ММКФ и в сентябре Венецианский фестиваль. Все эти фестивали снимали сливки. На ММКФ приезжали Джек Николсон, Роберт Роберт Де Ниро. После известных событий к нам перестали приезжать западные звезды. Сейчас ММКФ нашел некую опорную точку – это кино некинематографических стран. Не тех, которые составляют мейнтстрим, общеизвестное кино. Это Южная Корея, Мексика, Иран, Монголия, Китай, Индия – не совсем мейнстримовское кино. Это поиск нового кинематографа среди новых кинематографий. Дай Бог им успеха, было бы хорошо, если бы получилось», - сказал он.

При этом кинокритик подчеркнул, что сегодня фестивалю недостает рекламы.

«Сейчас Московский кинофестиваль уже не претендует на фестиваль категории А. Фестиваль открывается в четверг. Если вы проедете по Москве, вы не увидите ни одной рекламы ММКФ. Когда в Берлине или в Каннах проходит фестиваль, весь город живет фестивалем. Везде реклама, показы, афиши. В Москве, если подойти к человеку на улице, люди не знают, что и как», - отметил он.

Ранее ММКФ представил программу 2026 года и жюри. В основной конкурсной программе представлены 13 картин из Италии, Аргентины, Индии, Республики Корея и других стран. Как отмечал программный директор фестиваля Иван Кудрявцев, всего на фестиваль подали свыше 1,5 тысячи заявок, напоминает «Радиоточка НСН».

