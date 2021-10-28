Шнейдеров: продюсеры экономят на страховке из-за убыточности русского кино

Продюсеры прикладывают все усилия, чтобы не страховать актёров, потому что это приводит к ещё большим убыткам, заявил член правления Гильдии киноведов и кинокритиков России, член Евразийской академии телевидения и радио, режиссёр Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН.

«Продюсеры будут упираться в простую вещь: любая страховка любому члену съемочной группы приводит к увеличению бюджета. Русское кино, мягко говоря, не приносит денег, оно приносит миллиардные убытки. Если бюджет фильма еще больше увеличится, сборы от этого больше не станут. Поэтому, к сожалению, продюсеры будут прикладывать максимум усилий, чтобы не страховать», - отметил кинокритик.

Ранее президент Ассоциации каскадёров России, актер, кинорежиссер Александр Иншаков рассказал в пресс-центре НСН, что дублировать киноактеров необходимо, однако нередко съемочные группы стараются сэкономить на этом.

