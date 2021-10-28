Глава ассоциации каскадеров: на дублерах в кино экономят
Однако если работающий без страховки актёр подучит травму, это обойдётся продюсерам ещё дороже, рассказал Александр Иншаков.
Дублировать киноактеров необходимо, однако нередко съемочные группы стараются сэкономить на этом, рассказал президент Ассоциации каскадёров России, актер, кинорежиссер Александр Иншаков в пресс-центре НСН.
«Не все группы хотят оплачивать страховку, хотят сэкономить, в первую очередь на актерах, на каскадерах, на безопасности. Это в порядке вещей. Таких моментов можно набрать очень много. Но в последнее время практически ни одна картина не обходится без представителей нашей профессии, потому что не все актеры могут двигаться, не у всех есть физическая подготовка. Хотя есть много молодых ребят, которые способны сами всё делать, но делать трюки им нельзя. Любая травма, выбитый зуб, синяк – это пролонгация картины, это деньги, поэтому актеров мы дублируем», - объяснил Иншаков.
Звезда Голливуда Алек Болдуин не должен отвечать за то, что случайно застрелил на съемках оператора и тяжело ранил режиссера, сказал ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» начальник военно-технической кинобазы (ВТКБ) «Мосфильма» Владимир Сафонов.
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