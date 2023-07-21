Шнейдеров: По сборам победит «Барби», но пошел бы на «Оппенгеймера»

Кинокритик Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН предрек победу по сборам фильму «Барби», но сам бы пошел в кинотеатр на киноленту «Оппенгеймер» Кристофера Нолана.

Оба фильма не будут показывать в России, однако мировая премьера состоялась сегодня, 21 июля.