Шнейдеров: По сборам победит «Барби», но пошел бы на «Оппенгеймера»

Кинокритик Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН предрек победу по сборам фильму «Барби», но сам бы пошел в кинотеатр на киноленту «Оппенгеймер» Кристофера Нолана.

Оба фильма не будут показывать в России, однако мировая премьера состоялась сегодня, 21 июля.

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«Конечно, «Барби» победит. Это абсолютно кассовый фильм. Это мир, дружба, жвачка. Это розовые сумасшедшие девочки, а «Оппенгеймер» - это кино», - сказал собеседник НСН.

Его мнение поддержали глава независимого профсоюза актёров театра и кино Денис Кирис, а также актеры Алексей Лосихин и Саид Дашук-Нигматулин.

Ранее Шнейдеров заявил, что убытки отечественного кино в первом полугодии 2023 года составили более 4 млрд рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова
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