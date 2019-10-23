«Джокер» может стать самым кассовым фильмом с рейтингом R

23 октября 201918:13

Лента Тодда Филлипса «Джокер» может обогнать по популярности картину «Дедпул» Тима Миллера и стать самым кассовым фильмом с рейтингом R. Об этом сообщает Independent, подчёркивая, что эта категория присваивается проектам, которые содержат сексуальные сцены, эпизоды с употреблением наркотиков, насилием и нецензурную брань.

Пока картина «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли успела заработать в прокате 737,5 миллиона долларов, а «Дедпул», который на данный момент считается самым кассовым фильмом в упомянутой категории, 783 миллиона долларов.

При этом Independent не исключает, что при таком повышенном внимании публики сборы картины Филлипса могут превысить 900 миллионов долларов.

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Между тем, в беседе с НСН кинокритик Давид Шнейдеров не исключил, что в исполнителю роли мрачного клоуна-убийцы Хоакину Фениксу достанется «Оскар».

«Блистательная, фантастическая работа Хоакина Феникса. Я искренне верю, что он получит «Оскар» в этом году за лучшую мужскую роль. Его актерская игра, невероятная пластика, когда он танцует… В этом фильме сложилось все воедино: сценарий, актерская работа, режиссура, прекрасная операторская работа, замечательная музыка той же исландской виолончелистки Хильдур Гуднадоттир, которая писала музыку к сериалу «Чернобыль». Это уникальный случай, когда ей полностью дали сценарий и уже по ходу она переделывала музыку в соответствии с изменениями, которые у Тодда Филлипса всегда происходят на съемочной площадке. И все оказалось очень удачно. Уникальный случай, что в Венеции «Золотого льва» получает фильм по комиксам. Это шаг вперед», – отметил Шнейдеров.


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ФОТО: Warner Bros//DC Films//Village Roadshow Pictures
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