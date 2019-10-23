«Джокер» может стать самым кассовым фильмом с рейтингом R

Лента Тодда Филлипса «Джокер» может обогнать по популярности картину «Дедпул» Тима Миллера и стать самым кассовым фильмом с рейтингом R. Об этом сообщает Independent, подчёркивая, что эта категория присваивается проектам, которые содержат сексуальные сцены, эпизоды с употреблением наркотиков, насилием и нецензурную брань.

Пока картина «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли успела заработать в прокате 737,5 миллиона долларов, а «Дедпул», который на данный момент считается самым кассовым фильмом в упомянутой категории, 783 миллиона долларов.

При этом Independent не исключает, что при таком повышенном внимании публики сборы картины Филлипса могут превысить 900 миллионов долларов.