Начались съемки фильма о победе сборной России по волейболу на Играх-2012
В России начались съемки нового фильма о победе национальной сборной на Олимпиаде, сообщил портал «Кинобизнес».
На этот раз речь пойдет о триумфе мужской волейбольной команды под руководством главного тренера Владимира Алехно на летних Играх-2012 в Бразилии.
Фильм под названием «Триумф» станет режиссерским дебютом для братьев Владимира и Олега Пресняковых. По их словам, картина будет составлена из отдельных историй о жизни игроков и наставника сборной России, которые несмотря на все личные трагедии приходят к победе.
В фильме заняты Сергей Шакуров, Ирина Пегова, Игорь Костолевский, Кристина Асмус, Денис Шведов и другие актеры.
Кинолента выйдет на экраны кинотеатров в феврале 2025 года.
Ранее стало известно, что Андрей Звягинцев в апреле начнет съемки фильма с рабочим названием «Юпитер», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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