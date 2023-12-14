Начались съемки фильма о победе сборной России по волейболу на Играх-2012

На этот раз речь пойдет о триумфе мужской волейбольной команды под руководством главного тренера Владимира Алехно на летних Играх-2012 в Бразилии.

Фильм под названием «Триумф» станет режиссерским дебютом для братьев Владимира и Олега Пресняковых. По их словам, картина будет составлена из отдельных историй о жизни игроков и наставника сборной России, которые несмотря на все личные трагедии приходят к победе.

В фильме заняты Сергей Шакуров, Ирина Пегова, Игорь Костолевский, Кристина Асмус, Денис Шведов и другие актеры.

Кинолента выйдет на экраны кинотеатров в феврале 2025 года.

Ранее стало известно, что Андрей Звягинцев в апреле начнет съемки фильма с рабочим названием «Юпитер», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



