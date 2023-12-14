Начались съемки фильма о победе сборной России по волейболу на Играх-2012

В России начались съемки нового фильма о победе национальной сборной на Олимпиаде, сообщил портал «Кинобизнес».

Режиссер Учитель: в России в производстве сейчас находятся 40 киносказок

На этот раз речь пойдет о триумфе мужской волейбольной команды под руководством главного тренера Владимира Алехно на летних Играх-2012 в Бразилии.

Фильм под названием «Триумф» станет режиссерским дебютом для братьев Владимира и Олега Пресняковых. По их словам, картина будет составлена из отдельных историй о жизни игроков и наставника сборной России, которые несмотря на все личные трагедии приходят к победе.

В фильме заняты Сергей Шакуров, Ирина Пегова, Игорь Костолевский, Кристина Асмус, Денис Шведов и другие актеры.

Кинолента выйдет на экраны кинотеатров в феврале 2025 года.

Ранее стало известно, что Андрей Звягинцев в апреле начнет съемки фильма с рабочим названием «Юпитер», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:БразилияОлимпиадаВолейболФильмСъемки

Горячие новости

Все новости

партнеры