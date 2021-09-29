Школы искусств Москвы проведут более 20 мероприятий ко Дню музыки
Столичные школы искусств подготовили специальную программу к Международному дню музыки. Он отмечается 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры со ссылкой на заммэра города Наталью Сергунину. По ее словам, участие во всех мероприятиях бесплатное, регистрация не нужна.
«1 октября запланировано более 20 мероприятий в разных районах города. В рамках праздничной программы ученики, преподаватели и выпускники школ искусств исполнят произведения отечественных и зарубежных композиторов», - уточнила Сергунина.
В Малом зале детской школы искусств имени Стравинского пройдет концерт для воспитанников дошкольных учреждений района Митино. В детской музыкальной школе имени Гольденвейзера преподаватели учреждения сыграют в джазовой обработке попурри из мультфильма «Бременские музыканты». В детской музыкальной школе имени Нейгауза пройдет концерт учащихся, преподавателей и выпускников школы. Также педагоги – студенты Московской государственной консерватории имени Чайковского – исполнят увертюру Вольфганга Амадея Моцарта из оперы «Волшебная флейта».
Ранее стало известно, что 13 октября в московском концертном зале «Зарядье» пройдет концерт Большого симфонического оркестра имени Чайковского. Программа будет состоять из произведений Петра Чайковского и Антонина Дворжака, а также нового произведения композитора и виолончелиста Дениса Шаповалова.
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