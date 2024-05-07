«Не только про войну»: Кинотеатры призвали снимать «стильные» социальные фильмы

«В этот совет должны входить люди из индустрии – представители кинотеатров, представители прокатных компаний, представители продюсеров, а уже в меньшей степени – чиновники разных ведомств, законодательная и исполнительная ветви власти. Весь контент для показа в кинотеатрах и на платформах делается для зрителя. И зрителя никто не знает лучше, чем кинотеатры. Представители от совета Ассоциации владельцев кинотеатров в эту рабочую группу приглашены, но состав еще не утвержден», - рассказал он.

По его словам, задача индустрии сегодня – превратить социально значимые проекты в «зрительские».

«Задача продюсеров – сделать так, чтобы эти социально значимые проекты были не топорными агитациями, так как зритель такое категорически смотреть не будет. Это должны быть не только фильмы про войну, так как люди перестанут их смотреть, если их станет слишком много. Проекты должны быть сделаны очень стильно, красиво, с уважением к интересам зрителям, к современности киноязыка, к драматургии, с достойными актерами. Все это поможет социально значимым проектам быть зрительскими, это задача индустрии», - добавил он.

При этом Исаев подчеркнул, что проектам потребуется поддержка не только на этапе производства, но и на этапе продвижения.

«Готовым фильмам потребуется сбалансированная рекламная кампания. Самый главный свежий пример – фильм «Позывной пассажир». Нормального инструментария продвижения в данном случае не было, а поддержка в этом вопросе очень нужна. Государство должно выделять субсидии на достойное продвижение подобных картин, а не только на производство», - заключил собеседник НСН.

Принципы распределения помощи государства в кино сегодня непонятны никому, это непрозрачный и авторитарный процесс, заявил ранее режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский «Радиоточке НСН».

