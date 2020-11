Shazam определил самую популярную песню всех времён

Сервис по поиску музыки Shazam объявил пятёрку самых популярных песен всех времён, сообщили в пресс-службе проекта.

Лидером рейтинга стала песня «Dance Monkey», которую исполнила австралийская певица Tones and I. По данным Shazam, её пытались распознать более 33 миллионов раз.

Второе место заняла композиция «Prayer In C» от немецкого ди-джея Робина Шульца и французской группы Lilly Wood & The Prick. Третью строчку занял британский певец Passenger и его песня «Let Her Go».

ТОП-5 замкнули шведский ди-джей Avicii и его трек «Wake Me Up», а также трио Major Lazer и композиция «Lean On».

Ранее стали известны лауреаты премии «People's Choise Awards» в 2020 году, сообщает «Газета.ру». Лучшим фильмом, по итогам зрительского голосования, назвали комедийный боевик «Плохие парни навсегда», а сыгравший в нём главную роль Уилл Смит стал «Лучшим актёром». Тиффани Хэддиш назвали «Лучшей актрисой» за роль в кинокартине «Гламурные боссы».