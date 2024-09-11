Россия инициировала создание Международного союза литераторов стран БРИКС+
На Литературном форуме БРИКС 2024 Российская сторона инициировала создание Ассоциации союза литераторов стран объединения БРИКС.
Ассоциация станет платформой для сотрудничества и обмена идеями между писателями из Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и других стран.
Новый проект направлен на поддержку молодых талантов, продвижение литературных произведений на международной арене, а также создание условий для перевода и публикации произведений на языках стран-участниц. Ассоциация планирует ежегодно организовывать литературные форумы и фестивали.
Инициатива России получила поддержку со стороны участников форума.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru