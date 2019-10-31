Шансонье Новиков раскрыл причину распада «Уральских пельменей»

Новиков подчеркнул, что финансовые вопросы нередко становятся причиной для распада коллективов и групп. В качестве примера он привел ситуацию с участниками группы «Ласковый май», которые до сих пор делят права на исполнение песен.

В 2018 году стало известно об уголовном деле, которое было возбуждено в отношении экс-директора и участника «Уральских пельменей» Сергея Нетиевского. Его подозревали в получении выгод для себя с использованием полномочий вопреки законным интересам творческого объединения организации. Заявление на него написали участники «Уральских пельменей» и нынешний гендиректор творческого объединения. Они оценили ущерб от действий Нетиевского в 173 миллиона рублей. Сам Нетиевский в эфире НСН рассказал, что могло послужить основанием для этого. «Эта информация появилась в СМИ через неделю после того, как Девятый Арбитражный Апелляционный суд Москвы признал недействительной сделку, совершенную замгендиректора Орловым в пользу компании ООО “Уральские пельмени продакшн” по предоставлению прав на переработку 73 программ “Уральские пельмени”. Суд установил, что Орлов действовал в сговоре с ныне покойным генеральным директором ООО “Уральские пельмени продакшн” Лютиковым А.М. и нанес компании “Идея фикс Медиа” ущерб. Установленные судом обстоятельства могут послужить основанием для возбуждения в отношении Орлова уголовного дела по статье “Мошенничество”. Видимо, новый директор “Уральских Пельменей” пошел ва-банк», - считает Нетиевский

