SHAMAN заявил, что стал доверенным лицом Путина

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) стал доверенным лицом президента Владимира Путина. Об этом исполнитель сообщил в своем Telegram-канале.

СМИ: Михалков, Shaman и Гергиев станут доверенными лицами Путина

«Дал свое согласие быть доверенным лицом кандидата на должность президента ... Владимира Владимировича Путина», — написал SHAMAN.

Певец также опубликовал видео, на котором подписывает заявление о согласии стать доверенным лицом.

Владимир Путин ранее объявил о намерении участвовать в следующих президентских выборах, которые пройдут 15-17 марта 2024 года. Избирательный штаб российского лидера уже начал работу, его сопредседателями стали главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко, худрук Театра Табакова Владимир Машков и герой ДНР Артем Жога, пишет RT. Также в стране стартовал сбор подписей в поддержку Путина.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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