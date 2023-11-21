SHAMAN заявил, что много должен Григорию Лепсу

По его словам, он исполнял чужие песни, в том числе композиции Григория Лепса, о чём всегда вспоминает при встрече с народным артистом РФ.

«Когда встречаемся, то я говорю: «Столько денег вам должен…». Ведь в ресторане работал, пел его драйвовые песни», — рассказал исполнитель.

SHAMAN добавил, что с Лепсом у него сложились достаточно теплые отношения и при встрече они беседуют на самые разные темы.

Ранее музыкальный продюсер Александр Яковлев заявил, что SHAMAN не смог стать звездой 10 лет назад, потому что не имел в своём репертуаре песен собственного сочинения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

