SHAMAN заявил, что много должен Григорию Лепсу
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) в эфире шоу «Команда» онлайн-кинотеатра KION заявил, что вначале своей карьеры выступал в кафе и ресторанах.
По его словам, он исполнял чужие песни, в том числе композиции Григория Лепса, о чём всегда вспоминает при встрече с народным артистом РФ.
«Когда встречаемся, то я говорю: «Столько денег вам должен…». Ведь в ресторане работал, пел его драйвовые песни», — рассказал исполнитель.
SHAMAN добавил, что с Лепсом у него сложились достаточно теплые отношения и при встрече они беседуют на самые разные темы.
Ранее музыкальный продюсер Александр Яковлев заявил, что SHAMAN не смог стать звездой 10 лет назад, потому что не имел в своём репертуаре песен собственного сочинения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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