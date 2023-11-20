Прилепин заявил, что ему не нравится SHAMAN
20 ноября 202313:47
Известный писатель Захар Прилепин заявил, что у каждой страны есть своя эстрада, и она, везде «более-менее отвратительная», пишет «Комсомольская правда».
Отвечая на вопрос об отношении к певцу SHAMAN (Ярослав Дронов) он отметил, что ему исполнитель не нравится, но это его мнение.
«Мне не надо, народу надо», - пояснил писатель.
Ранее SHAMAN заявил, что многим обязан королю российского шансона Михаилу Кругу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru