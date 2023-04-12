SHAMAN выпустил клип на песню «Мы» с проявившим героизм мальчиком Федором
Певец SHAMAN представил на YouTube клип на песню «Мы», в котором снялся получивший медаль «За доблесть и отвагу» мальчик Федор Симоненко из Брянской области.
Так, песня посвящена силе, чести русского народа и родине. В клипе присутствуют кадры с юными спортсменами, учеными и героями.
«Мы — это наше великое прошлое, настоящее и будущее. А будущее России — это дети», – сказал SHAMAN в описании к клипу и отметил, что дети стали его главными персонажами.
Ранее, в конце марта, российский лидер Владимир Путин подписал указ о награждении Федора Симоненко из Брянской области. Так, мальчик спас двух других детей во время атаки диверсантов из Украины.
Министр просвещения России Сергей Кравцов заявлял, что Федор, который вывел детей из обстрелянного украинскими диверсантами автомобиля, совершил геройский поступок, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 282 / сут.
Умерли
398 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+11 150 / сут.
- Совет Федерации одобрил законопроект о введении электронных повесток
- Си Цзиньпин: Необходимо повышать уровень подготовки военных
- Андрей Могучий покинул пост худрука БДТ
- Группа «СЛОТ» попала в аварию после концерта в Комсомольске-на-Амуре
- В Генпрокуратуру поступила просьба проверить Аллу Пугачеву на финансирование ВСУ
- SHAMAN выпустил клип на песню «Мы» с проявившим героизм мальчиком Федором
- Защита обжаловала арест Дарьи Треповой
- Песков: Закон об электронных повестках поможет упорядочить систему воинского учета в РФ
- Песков назвал незаконной деятельность биолабораторий США
- Песков: Закон об электронных повестках призван исправить бардак в военкоматах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru