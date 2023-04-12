SHAMAN выпустил клип на песню «Мы» с проявившим героизм мальчиком Федором

«Мы — это наше великое прошлое, настоящее и будущее. А будущее России — это дети», – сказал SHAMAN в описании к клипу и отметил, что дети стали его главными персонажами.

Ранее, в конце марта, российский лидер Владимир Путин подписал указ о награждении Федора Симоненко из Брянской области. Так, мальчик спас двух других детей во время атаки диверсантов из Украины.

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявлял, что Федор, который вывел детей из обстрелянного украинскими диверсантами автомобиля, совершил геройский поступок, сообщает «Радиоточка НСН».

