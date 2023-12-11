SHAMAN уступил преподавательнице из Екатеринбурга на шоу «Перепой звезду»

В последнем выпуске телепрограммы певец и преподавательница спели композицию «Ты моя». По правилам шоу первый куплет исполняет непрофессиональный артист, второй — звездный участник, а финал трека они поют дуэтом. Судьи проекта Петр Дранга, Денис Казанский, Егор Кончаловский, Надежда Михалкова и Лариса Гузеева единогласно присудили победу в поединке Татьяне Смирнягиной.

«Это программа, которая дает шанс показать свои таланты, называется "Перепой звезду!". Со всей ответственностью заявляю, мне перепеть звезду не удалось», — отметил SHAMAN.

Ранее исполнителя назвали лучшим певцом года на российской эстраде, напоминает RT. Согласно опросу ВЦИОМ, SHAMAN считают лучшим 33% россиян.

